Лузина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Лузин Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Лузин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безгодова-Лузина Любовь Степановна

Отец ребёнка: Лузин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Илья Степанович

Отец ребёнка: Лузин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Иван Степанович

Отец ребёнка: Лузин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Лузин Степан

Смерть
Неизвестно
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