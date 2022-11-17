Лузин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1916

Сын: Лузин Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Лузина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безгодова-Лузина Любовь Степановна

Мать ребёнка: Лузина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Илья Степанович

Мать ребёнка: Лузина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Иван Степанович

Мать ребёнка: Лузина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Лузина Степанида

Смерть
Неизвестно
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