Лузин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1916
Сын: Лузин Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Лузина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безгодова-Лузина Любовь Степановна
Мать ребёнка: Лузина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лузина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лузина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Лузина Степанида
Смерть
Неизвестно