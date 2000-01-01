Безгодова-Лузина Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лузин Степан
Мать: Лузина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безгодов Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безгодов Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безгодов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баева-Безгодова Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безгодова Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно