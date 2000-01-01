Безгодова-Лузина Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безгодова-Лузина Любовь Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузин Степан

Мать: Лузина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безгодов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безгодов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безгодов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баева-Безгодова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безгодова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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