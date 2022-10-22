Шейкин Леонид Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1943
Дата смерти22.10.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1943
Отец: Лузин Прокопий Степанович
Мать: Лузина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шейкина Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейкина Тамара
Смерть
22.10.2022