Шейкин Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкин Леонид Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1943

Дата смерти

22.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1943

Отец: Лузин Прокопий Степанович

Мать: Лузина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шейкина Тамара

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейкина Тамара

Смерть
22.10.2022
Талица, Талицкий, Свердловская область
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