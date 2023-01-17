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Коржкова Александра

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Место рождения

Прудок, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Прудок, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Коржков Николай

Прудок, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коржков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Коржков Николай

Смерть
1988
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