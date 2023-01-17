Коржкова Александра
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Коржков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коржков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Коржков Николай
Смерть
1988