Коржков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Коржкова Александра
Прудок, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коржкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Коржкова Александра
Смерть
Неизвестно