Коржков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Коржкова Александра

Прудок, Городокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Коржкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Коржкова Александра

Смерть
Неизвестно
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