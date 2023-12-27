Березина (Суханова) Васса Кузьминична
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1842
Дата смерти02.03.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1903
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер