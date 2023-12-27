Березина (Суханова) Васса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Суханова) Васса Кузьминична

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1842

Дата смерти

02.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

Мать: Чижова Акулина Михаловня

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1869

Сын: Березин Николай Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Березин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1877

Сын: Березин Николай Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1880

Сын: Березин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1882

Сын: Березин Иван Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1883

Сын: Березин Павел Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Михайлович

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Иван Михайлович

Смерть
02.03.1903
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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