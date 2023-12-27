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Березин Сергей Иванович

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Березин Иван Михайлович

Мать: Березина Васса Кузьминична

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
07.09.1904

Сын: Березин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Березин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Березин Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
06.06.1912

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Вера Константиновна

Смерть
После 1914
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище
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