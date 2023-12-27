Березин Сергей Иванович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
07.09.1904
Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Березин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
19.03.1911
Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
06.06.1912
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Березина Вера Константиновна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1914
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище