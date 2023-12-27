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Березин Иван Иванович

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Березин Иван Михайлович

Мать: Березина Васса Кузьминична

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Березин Николай Иванович

Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Березин Иван Иванович

Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
27.02.1912

Сын: Березин Василий Иванович

Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
19.05.1913

Сын: Березин Павел Иванович

Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
16.09.1919

Сын: Березин Федор Иванович

Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.29. №32
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Екатерина Ефимовна

Смерть
После 1919
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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