Березин Иван Иванович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
01.05.1909
Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.10.1910
Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
27.02.1912
Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
19.05.1913
Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
16.09.1919
Мать ребёнка: Березина Екатерина Ефимовна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.29. №32
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1919
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер