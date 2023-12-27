Березин Николай Иванович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1877
Дата смерти21.06.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1877
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
02.09.1898
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 302 №36
Рождение ребёнка
11.06.1901
Дочь: Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
17.02.1903
Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.08.1906
Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
16.12.1908
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
25.04.1911
Сын: Березин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1912
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище