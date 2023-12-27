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Березин Николай Иванович

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1877

Дата смерти

21.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Березин Иван Михайлович

Мать: Березина Васса Кузьминична

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
02.09.1898

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 302 №36
Рождение ребёнка
11.06.1901

Дочь: Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
17.02.1903

Сын: Березин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
18.08.1906

Сын: Березин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
16.12.1908

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
25.04.1911

Сын: Березин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Березина Наталья Федоровна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Наталья Федоровна

Смерть
21.06.1912
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище
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