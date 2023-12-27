Чижова (Огородова) Акулина Михаловня
Место рожденияНовинки
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Огородов Михаил Иванович
Новинки
Рождение ребёнка
04.08.1838
Дочь: Качалина Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
06.10.1840
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Березина Васса Кузьминична
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Василиса Кузьминична
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
26.09.1852
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 19 №30
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
28.09.1857
Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер