Чижова (Огородова) Акулина Михаловня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Огородова) Акулина Михаловня

Место рождения

Новинки

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Огородов Михаил Иванович

Мать: не указана

Новинки
Рождение ребёнка
04.08.1838

Дочь: Качалина Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
06.10.1840

Сын: Суханов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Березина Васса Кузьминична

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Василиса Кузьминична

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
26.09.1852

Сын: Суханов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 19 №30
Рождение ребёнка
1856

Сын: Суханов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
28.09.1857

Сын: Суханов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

Смерть
После 1890
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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