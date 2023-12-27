Качалина (Суханова) Ирина Кузьминична
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения04.08.1838
Дата смерти05.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1838
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
26.10.1858
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского л. 216 №9
Рождение ребёнка
04.09.1859
Дочь: Кузьмичева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 139 №28
Рождение ребёнка
22.02.1861
Сын: Качалин Василий Александрович
Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 165 №4
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1867
Сын: Качалин Николай Александрович
Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1870
Сын: Качалин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Старкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
1875
Сын: Качалин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич
Дьяковское
Смерть
05.07.1916
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище