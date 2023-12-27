Качалина (Суханова) Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалина (Суханова) Ирина Кузьминична

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

04.08.1838

Дата смерти

05.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1838

Отец: Суханов, Он Же Чижов Козма Алексеевич

Мать: Чижова Акулина Михаловня

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
26.10.1858

Муж: Качалин Александр Дмитриевич

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского л. 216 №9
Рождение ребёнка
04.09.1859

Дочь: Кузьмичева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 139 №28
Рождение ребёнка
22.02.1861

Сын: Качалин Василий Александрович

Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 165 №4
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1867

Сын: Качалин Николай Александрович

Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1870

Сын: Качалин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Старкова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
1875

Сын: Качалин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Качалин Александр Дмитриевич

Дьяковское
Смерть
05.07.1916
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище
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