Качалин Василий Александрович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения22.02.1861
Дата смерти14.10.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1861
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 165 №4
Крещение
23.02.1861
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Косьма Алексеев Суханов и девица Васса Михайловна Суханова
Рождение ребёнка
16.03.1890
Сын: Качалин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Качалина Надежда Стефановна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1915
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер