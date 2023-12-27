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Качалин Василий Александрович

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

22.02.1861

Дата смерти

14.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1861

Отец: Качалин Александр Дмитриевич

Мать: Качалина Ирина Кузьминична

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
ЦИАМ ф.2132 оп.1, д.69 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1851-1882гг. л. 165 №4
Крещение
23.02.1861
Иоанно-Предтеченская церковь с.Дьяковского
Восприемники: Косьма Алексеев Суханов и девица Васса Михайловна Суханова
Рождение ребёнка
16.03.1890

Сын: Качалин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Качалина Надежда Стефановна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалина Надежда Стефановна

Смерть
14.10.1915
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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