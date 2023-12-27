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Качалин Андрей Александрович

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Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Качалин Александр Дмитриевич

Мать: Качалина Ирина Кузьминична

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
11.12.1894

Жена: Качалина Агрепина Афанасьевна

ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 397 №11
Рождение ребёнка
03.10.1895

Сын: Качалин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
08.12.1896

Сын: Качалин Павел Александрович

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 266 №63
Рождение ребёнка
08.08.1899

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 323 №37
Рождение ребёнка
01.03.1902

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
14.05.1903

Сын: Качалин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
03.08.1904

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦГИА Ф. 2132 О. 2 Дело 72 стр 71
Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Качалин Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.12.1910

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
18.02.1914

Дочь: Галухина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
Неизвестно
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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