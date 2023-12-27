Качалин Андрей Александрович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1870
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Бракосочетание
11.12.1894
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 397 №11
Рождение ребёнка
03.10.1895
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
08.12.1896
Сын: Качалин Павел Александрович
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 266 №63
Рождение ребёнка
08.08.1899
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
ЦИАМ ф.203 оп.777, д.67 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1883-1900гг. л. 323 №37
Рождение ребёнка
01.03.1902
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
14.05.1903
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
03.08.1904
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦГИА Ф. 2132 О. 2 Дело 72 стр 71
Рождение ребёнка
13.04.1907
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
05.12.1910
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
18.02.1914
Дочь: Галухина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Качалина Агрепина Афанасьевна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
Неизвестно
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер