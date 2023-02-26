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Ефимия (Еремеева)

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.11.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать: Байшева Ирина Никитина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Коноводова Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1842

Муж: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1843

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

Рождение ребёнка
02.01.1849

Дочь: Домника Андреева

Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1853

Дочь: Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1854

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1856

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.11.1881
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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