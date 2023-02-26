Ефимия (Еремеева)
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти25.11.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Коноводова Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.05.1842
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.02.1843
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
Рождение ребёнка
02.01.1849
Дочь: Домника Андреева
Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1853
Дочь: Агрипина Андреева
Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1854
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1856
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Клюев - Байшев Андрей Иосифов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.11.1881
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.