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Гордей (Георгий) (Ермолаев)

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать: Байшева Ирина Никитина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1834

Жена: Акилина Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1837

Сын: Фёдор Георгиев

Мать ребёнка: Акилина Матвеева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1838

Жена: Ефимия Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Гордеев

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фёкла Гордеева

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евфросиния Гордеева

Мать ребёнка: Ефимия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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