Гордей (Георгий) (Ермолаев)
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1834
Жена: Акилина Матвеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.09.1837
Сын: Фёдор Георгиев
Мать ребёнка: Акилина Матвеева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1838
Жена: Ефимия Иосифова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Гордеев
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фёкла Гордеева
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евфросиния Гордеева
Мать ребёнка: Ефимия Иосифова
Смерть
Неизвестно