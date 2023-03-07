(Савлукова) Ефимия Иосифова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
13.11.1838
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Гордеев
Отец ребёнка: Гордей (Георгий) (Ермолаев)
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фёкла Гордеева
Отец ребёнка: Гордей (Георгий) (Ермолаев)
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евфросиния Гордеева
Отец ребёнка: Гордей (Георгий) (Ермолаев)
Смерть
Неизвестно