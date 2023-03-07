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(Савлукова) Ефимия Иосифова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Савлуков Иосиф (Антонов)

Мать: Савлукова Параскева Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1838

Муж: Гордей (Георгий) (Ермолаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Гордеев

Отец ребёнка: Гордей (Георгий) (Ермолаев)

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фёкла Гордеева

Отец ребёнка: Гордей (Георгий) (Ермолаев)

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евфросиния Гордеева

Отец ребёнка: Гордей (Георгий) (Ермолаев)

Смерть
Неизвестно
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