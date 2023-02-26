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Савлукова Параскева Михайлова

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Место рождения

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Михаил Петров

Мать: Улита (Михайлова)

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1809

Муж: Савлуков Иосиф (Антонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1810

Сын: Савлуков Демид Иосифов

Отец ребёнка: Савлуков Иосиф (Антонов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ефимия Иосифова

Отец ребёнка: Савлуков Иосиф (Антонов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Иосифова

Отец ребёнка: Савлуков Иосиф (Антонов)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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