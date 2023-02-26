Савлукова Параскева Михайлова
Место рожденияд.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Михаил Петров
Мать: Улита (Михайлова)
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1809
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Савлуков Иосиф (Антонов)
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ефимия Иосифова
Отец ребёнка: Савлуков Иосиф (Антонов)
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Иосифова
Отец ребёнка: Савлуков Иосиф (Антонов)
Смерть
Неизвестно