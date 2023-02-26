Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Петров

Михаил Петров

avatar

Место рождения

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Савлукова Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Улита (Михайлова)

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1806

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Улита (Михайлова)

д.Трубки
Рождение ребёнка
16.05.1806

Сын: Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Улита (Михайлова)

д.Трубки
Рождение ребёнка
27.06.1808

Сын: Давид Михайлов

Мать ребёнка: Улита (Михайлова)

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита (Михайлова)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close