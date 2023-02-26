Михаил Петров
Место рожденияд.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Савлукова Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Улита (Михайлова)
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1806
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Улита (Михайлова)
д.Трубки
Рождение ребёнка
16.05.1806
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Улита (Михайлова)
д.Трубки
Рождение ребёнка
27.06.1808
Сын: Давид Михайлов
Мать ребёнка: Улита (Михайлова)
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита (Михайлова)
Смерть
Неизвестно