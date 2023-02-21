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Бушланов Егор Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Бушланов Ермил Ульянович

Мать: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Бушланова Настасья Матвеевна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Бушланова Настасья Матвеевна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Бушланова Настасья Матвеевна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бушланов Иван Егорович

Мать ребёнка: Бушланова Настасья Матвеевна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Бушланова Настасья Матвеевна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Настасья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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