Бушланов Егор Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1813
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Рождение ребёнка
1817
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1821
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Бушланова Настасья Матвеевна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1825
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно