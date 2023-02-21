Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ермил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Бушланов Егор Ермилович

Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович

Рождение ребёнка
16.07.1802

Сын: Бушланов Парамон Ермилович

Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1804

Сын: Бушланов Тихон Ермилович

Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федора Ермиловна

Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ермиловна

Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Ермил Ульянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close