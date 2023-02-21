Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Ермил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович
Рождение ребёнка
16.07.1802
Сын: Бушланов Парамон Ермилович
Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
16.06.1804
Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федора Ермиловна
Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ермиловна
Отец ребёнка: Бушланов Ермил Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно