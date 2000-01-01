Бушланова Настасья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Рождение ребёнка
1817
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1821
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Бушланов Егор Ермилович
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1825
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно