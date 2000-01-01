Бушланова Настасья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Настасья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Бушланов Егор Ермилович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковская волость
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Бушланов Егор Ермилович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Бушланов Егор Ермилович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бушланов Иван Егорович

Отец ребёнка: Бушланов Егор Ермилович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Бушланов Егор Ермилович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Егор Ермилович

Смерть
Неизвестно
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