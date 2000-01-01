Бушланов Иван Егорович
Место рождениядер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бушланов Александр Иванович
Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Николаевна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Минадора Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Николаевна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Николаевна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно