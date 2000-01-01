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Бушланов Иван Егорович

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Место рождения

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бушланов Егор Ермилович

Мать: Бушланова Настасья Матвеевна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бушланов Александр Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Николаевна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Минадора Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Николаевна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Екатерина Николаевна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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