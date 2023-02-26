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Ирина Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1845

Сын: Иванов Аввакум Титов

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1846

Дочь: Варвара Титова

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иванов Тихон Титов

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Рождение ребёнка
22.09.1850

Сын: Иванов Иван Титов

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1853

Дочь: Мелания Титова

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1853

Дочь: Анисия Титова

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1855

Дочь: Ефросиния Титова

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1858

Сын: Иванов Семён Титов

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иванов Гавриил Титов

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Иванов Пётр Титов

Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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