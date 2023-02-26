Ирина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1845
Сын: Иванов Аввакум Титов
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
27.11.1846
Дочь: Варвара Титова
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иванов Тихон Титов
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
22.09.1850
Сын: Иванов Иван Титов
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
26.12.1853
Дочь: Мелания Титова
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
26.12.1853
Дочь: Анисия Титова
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
10.02.1855
Дочь: Ефросиния Титова
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1858
Сын: Иванов Семён Титов
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иванов Гавриил Титов
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Иванов Пётр Титов
Отец ребёнка: Иванов Тит Иванов
Смерть
Неизвестно