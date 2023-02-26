Иванов Тит Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Тит Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1845

Сын: Иванов Аввакум Титов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
1845
крестьянин Марышенского ( Лоинского )( Верховского ) приказа,живущий в г.Поречье
Рождение ребёнка
27.11.1846

Дочь: Варвара Титова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иванов Тихон Титов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Рождение ребёнка
22.09.1850

Сын: Иванов Иван Титов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1853

Дочь: Мелания Титова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1853

Дочь: Анисия Титова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1855

Дочь: Ефросиния Титова

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1858

Сын: Иванов Семён Титов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Иванов Гавриил Титов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Иванов Пётр Титов

Мать ребёнка: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.07.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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