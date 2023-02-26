Иванов Тит Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти14.07.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1845
Сын: Иванов Аввакум Титов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Работа или профессия
1845
крестьянин Марышенского ( Лоинского )( Верховского ) приказа,живущий в г.Поречье
Рождение ребёнка
27.11.1846
Дочь: Варвара Титова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иванов Тихон Титов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
22.09.1850
Сын: Иванов Иван Титов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
26.12.1853
Дочь: Мелания Титова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
26.12.1853
Дочь: Анисия Титова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
10.02.1855
Дочь: Ефросиния Титова
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
26.01.1858
Сын: Иванов Семён Титов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Иванов Гавриил Титов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Иванов Пётр Титов
Мать ребёнка: Ирина Антонова
Смерть
14.07.1879