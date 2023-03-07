Иванов Семён Титов
Место рождения
Дата рождения26.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1858
Отец: Иванов Тит Иванов
Мать: Ирина Антонова
Бракосочетание
13.02.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1883
Мать ребёнка: Иванова Александра Алексеева
Рождение ребёнка
18.03.1886
Мать ребёнка: Иванова Александра Алексеева
Рождение ребёнка
18.09.1891
Мать ребёнка: Иванова Анна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Трофимова
Смерть
Неизвестно