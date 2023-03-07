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Иванов Семён Титов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1858

Отец: Иванов Тит Иванов

Мать: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Иванова Александра Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1883

Сын: Иванов Георгий Семёнов

Мать ребёнка: Иванова Александра Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1886

Сын: Иванов Василий Семёнов

Мать ребёнка: Иванова Александра Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1891

Сын: Иванов Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Иванова Анна Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Трофимова

Смерть
Неизвестно
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