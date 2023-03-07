Иванова (Бавыкина) Александра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бавыкина) Александра Алексеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1860

Отец: Бавыкин Алексей Фёдоров

Мать: Бавыкина Ирина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1883

Муж: Иванов Семён Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1883

Сын: Иванов Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Иванов Семён Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1886

Сын: Иванов Василий Семёнов

Отец ребёнка: Иванов Семён Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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