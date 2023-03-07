Иванова (Бавыкина) Александра Алексеева
Место рождения
Дата рождения06.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1860
Отец: Бавыкин Алексей Фёдоров
Мать: Бавыкина Ирина Андреева
Бракосочетание
13.02.1883
Муж: Иванов Семён Титов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1883
Отец ребёнка: Иванов Семён Титов
Рождение ребёнка
18.03.1886
Отец ребёнка: Иванов Семён Титов
Смерть
Неизвестно