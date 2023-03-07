Бавыкина (Паршина) Ирина Андреева
Место рождения
Дата рождения04.05.1840
Дата смерти23.03.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1840
Отец: Паршин Андрей Тимофеев
Мать: Паршина Анна Иванова
Бракосочетание
25.05.1859
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1860
Дочь: Иванова Александра Алексеева
Отец ребёнка: Бавыкин Алексей Фёдоров
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Бавыкин Алексей Фёдоров
Смерть
23.03.1881