Бавыкина (Паршина) Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавыкина (Паршина) Ирина Андреева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.05.1840

Дата смерти

23.03.1881

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1840

Отец: Паршин Андрей Тимофеев

Мать: Паршина Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1859

Муж: Бавыкин Алексей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1860

Дочь: Иванова Александра Алексеева

Отец ребёнка: Бавыкин Алексей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Бавыкин Алексей Фёдоров

Смерть
23.03.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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