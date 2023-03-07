Иванов Иван Титов
Место рождения
Дата рождения22.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1850
Отец: Иванов Тит Иванов
Мать: Ирина Антонова
Бракосочетание
17.10.1882
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1883
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
20.08.1884
Сын: Иванов Пётр ст
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
28.07.1886
Сын: Иванов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
10.02.1888
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
05.09.1890
Сын: Иванов Иван Иванов
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: Варвара Иоаннова
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Иванов Пётр Иванов
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
05.03.1899
Сын: Иванов Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
15.04.1900
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
06.01.1902
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно