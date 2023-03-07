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Иванов Иван Титов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1850

Отец: Иванов Тит Иванов

Мать: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1882

Жена: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1883

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1884

Сын: Иванов Пётр ст

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Иванов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1888

Сын: Иванов Александр Иванов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1890

Сын: Иванов Иван Иванов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1894

Сын: Иванов Пётр Иванов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1899

Сын: Иванов Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1900

Сын: Иванов Виктор Иоаннов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Иванов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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