Иванов Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения10.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1888
Отец: Иванов Иван Титов
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: (не указано) Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: На излечении Дата события: 01.01.1915-31.12.1915 Место события: 28 полевой запасной госпиталь, Вел... Показать все
Смерть
Неизвестно