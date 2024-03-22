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Иванов Александр Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

До 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1888

Отец: Иванов Иван Титов

Мать: Иванова Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: (не указано) Вероисповедание: (не указано) Семейное положение: (не указано) Событие: На излечении Дата события: 01.01.1915-31.12.1915 Место события: 28 полевой запасной госпиталь, Вел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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