Иванова (Котуховская) Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1882
Муж: Иванов Иван Титов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1883
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
20.08.1884
Сын: Иванов Пётр ст
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
28.07.1886
Сын: Иванов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
10.02.1888
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
05.09.1890
Сын: Иванов Иван Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
25.11.1892
Дочь: Варвара Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Иванов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
05.03.1899
Сын: Иванов Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
15.04.1900
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Рождение ребёнка
06.01.1902
Отец ребёнка: Иванов Иван Титов
Смерть
Неизвестно