Иванова (Котуховская) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Котуховская) Евдокия Михайлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1882

Муж: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1883

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1884

Сын: Иванов Пётр ст

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Иванов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1888

Сын: Иванов Александр Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1890

Сын: Иванов Иван Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1892

Дочь: Варвара Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1894

Сын: Иванов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1899

Сын: Иванов Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1900

Сын: Иванов Виктор Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Иванов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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