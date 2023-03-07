Иванов Гавриил Титов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Иванов Тит Иванов
Мать: Ирина Антонова
Бракосочетание
02.02.1886
Жена: Александра Карпова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1887
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Александра Карпова
Рождение ребёнка
22.07.1888
Дочь: Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Карпова
Рождение ребёнка
02.01.1890
Сын: Иоанн Гаврилов
Мать ребёнка: Александра Карпова
Рождение ребёнка
16.03.1891
Мать ребёнка: Александра Карпова
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Параскева Гаврилова
Мать ребёнка: Александра Карпова
Рождение ребёнка
22.06.1897
Сын: Иванов Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Александра Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Карпова
Смерть
Неизвестно