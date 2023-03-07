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Иванов Гавриил Титов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Иванов Тит Иванов

Мать: Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1886

Жена: Александра Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Александра Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1888

Дочь: Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1890

Сын: Иоанн Гаврилов

Мать ребёнка: Александра Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1891

Сын: Иванов Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Александра Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: Александра Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1897

Сын: Иванов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Александра Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Карпова

Смерть
Неизвестно
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