(Гальнева) Александра Карпова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
24.07.1885
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
02.02.1886
Муж: Иванов Гавриил Титов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1887
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов
Рождение ребёнка
22.07.1888
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов
Рождение ребёнка
02.01.1890
Сын: Иоанн Гаврилов
Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов
Рождение ребёнка
16.03.1891
Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов
Рождение ребёнка
22.06.1897
Сын: Иванов Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Гавриил Титов
Смерть
Неизвестно