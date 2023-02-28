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(Гальнева) Александра Карпова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Мать: Екатерина (Захарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1885

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1886

Муж: Иванов Гавриил Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1888

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1890

Сын: Иоанн Гаврилов

Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1891

Сын: Иванов Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1897

Сын: Иванов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Иванов Гавриил Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Гавриил Титов

Смерть
Неизвестно
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