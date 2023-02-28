(Кудинова) Екатерина (Захарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудинова) Екатерина (Захарова)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.12.1859

Дочь: Варвара Карпова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1860

Дочь: Анна Карпова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Карпова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Евфросиния Карпова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1876

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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