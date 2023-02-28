(Кудинова) Екатерина (Захарова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1859
Дочь: Варвара Карпова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов
Рождение ребёнка
06.12.1860
Дочь: Анна Карпова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александра Карпова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Евфросиния Карпова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов
Рождение ребёнка
26.11.1876
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов
Смерть
Неизвестно