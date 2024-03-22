Гальнев (Гольнев) Иван (Логгинов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальнев (Гольнев) Иван (Логгинов)

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Гальнев (гольнев) Карп Тарасов

Мать: Екатерина (Захарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1888

Жена: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1891

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Залесская Александра Иванова

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1894

Сын: Гольнев Павел Иванов

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гальнев (гольнев) Николай Иванов

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1899

Сын: Гальнев Василий Иванов

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1901

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: Антонина Иоаннова

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Гольнев Георгий Иоаннов

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Гольнев Семён Иванов

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Ольга Иоаннова

Мать ребёнка: Гольнева Гликерия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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