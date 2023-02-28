Гольнева (Гладышева) Гликерия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольнева (Гладышева) Гликерия Дмитриева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Гладышев Дмитрий

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1888

Муж: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1891

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Залесская Александра Иванова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1894

Сын: Гольнев Павел Иванов

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Гальнев (гольнев) Николай Иванов

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1899

Сын: Гальнев Василий Иванов

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1901

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: Антонина Иоаннова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Гольнев Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1907

Сын: Гольнев Семён Иванов

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1909

Дочь: Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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