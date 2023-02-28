Гольнева (Гладышева) Гликерия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Гладышев Дмитрий
Мать: ?
Бракосочетание
05.02.1888
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1891
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Залесская Александра Иванова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
11.08.1894
Сын: Гольнев Павел Иванов
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гальнев (гольнев) Николай Иванов
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
27.01.1899
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
23.09.1901
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
12.06.1903
Дочь: Антонина Иоаннова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
18.04.1905
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
04.04.1907
Сын: Гольнев Семён Иванов
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Рождение ребёнка
14.06.1909
Дочь: Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) Иван (Логгинов)
Смерть
Неизвестно