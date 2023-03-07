Чарушников Михаил Богданович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.
Сын: Чарушников Пантелеймон Михайлович
Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Сын: Чарушников Иван Михайлович
Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.
Сын: Чарушников Трофим Михайлович
Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.
Дочь: Чарушникова Овдотья Михайловна
Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Дочь: Чарушникова Катерина Михайловна
Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна
Смерть
Неизвестно