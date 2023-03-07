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Чарушников Михаил Богданович

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Место рождения

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.

Отец: Чарушников Богдан Гаврилович

Мать: - Маремьяна Елизарьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.

Сын: Чарушников Пантелеймон Михайлович

Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Чарушников Иван Михайлович

Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.

Сын: Чарушников Трофим Михайлович

Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.

Дочь: Чарушникова Овдотья Михайловна

Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Дочь: Чарушникова Катерина Михайловна

Мать ребёнка: - Пелагея Меркурьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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