- Пелагея Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.
Отец: - Меркурий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.
Сын: Чарушников Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Сын: Чарушников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.
Сын: Чарушников Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович
Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.
Дочь: Чарушникова Овдотья Михайловна
Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Дочь: Чарушникова Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович
Смерть
Неизвестно