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- Пелагея Меркурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.

Отец: - Меркурий -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1690 ст.

Сын: Чарушников Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Сын: Чарушников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.

Сын: Чарушников Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.

Дочь: Чарушникова Овдотья Михайловна

Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Дочь: Чарушникова Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Чарушников Михаил Богданович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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