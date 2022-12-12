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Чарушников Трофим Михайлович

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Место рождения

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1699 ст.

Дата смерти

Около 1755 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699 ст.

Отец: Чарушников Михаил Богданович

Мать: - Пелагея Меркурьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.

Дочь: Чарушникова Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Дочь: Чарушникова Федосья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Дочь: Чарушникова Степанида Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Чарушников Архип Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Дочь: Чарушникова Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Чарушников Ефим Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1755 ст.
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