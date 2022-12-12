Чарушников Трофим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1699 ст.
Дата смертиОколо 1755 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1699 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.
Дочь: Чарушникова Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Дочь: Чарушникова Федосья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Дочь: Чарушникова Степанида Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Чарушников Архип Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Дочь: Чарушникова Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Чарушников Ефим Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1755 ст.