- Маремьяна Елизарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1655 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1655 ст.
Отец: - Елиазар -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1670 ст.
Сын: Чарушников Михаил Богданович
Отец ребёнка: Чарушников Богдан Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Сын: Чарушников Андрей Богданович
Отец ребёнка: Чарушников Богдан Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Сын: Чарушников Михаил Богданович
Отец ребёнка: Чарушников Богдан Гаврилович
Смерть
Неизвестно