- Маремьяна Елизарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Маремьяна Елизарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1655 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1655 ст.

Отец: - Елиазар -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1670 ст.

Сын: Чарушников Михаил Богданович

Отец ребёнка: Чарушников Богдан Гаврилович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Сын: Чарушников Андрей Богданович

Отец ребёнка: Чарушников Богдан Гаврилович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Чарушников Михаил Богданович

Отец ребёнка: Чарушников Богдан Гаврилович

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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