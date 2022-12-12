Чарушников Богдан Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1640 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1640 ст.
Отец: Чарушников Гавриил -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1670 ст.
Сын: Чарушников Михаил Богданович
Мать ребёнка: - Маремьяна Елизарьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Сын: Чарушников Андрей Богданович
Мать ребёнка: - Маремьяна Елизарьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.
Сын: Чарушников Михаил Богданович
Мать ребёнка: - Маремьяна Елизарьевна
Смерть
Неизвестно