Чарушников Богдан Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧарушников Богдан Гаврилович

Чарушников Богдан Гаврилович

avatar

Место рождения

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1640 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1640 ст.

Отец: Чарушников Гавриил -

Мать: не указана

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1670 ст.

Сын: Чарушников Михаил Богданович

Мать ребёнка: - Маремьяна Елизарьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Сын: Чарушников Андрей Богданович

Мать ребёнка: - Маремьяна Елизарьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1702 ст.

Сын: Чарушников Михаил Богданович

Мать ребёнка: - Маремьяна Елизарьевна

Боярское, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close