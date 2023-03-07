Потяркин Никифор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркин Никифор Дмитриевич

Потяркин Никифор Дмитриевич

avatar

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Потяркин Дмитрий Петрович

Мать: Потяркина Соломония Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Потяркин Павел Никифорович

Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Потяркин Аристарх Никифорович

Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Потяркин Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1904

Сын: Потяркин Яков Никифорович

Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Щербакова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Потяркина Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
24.01.1919
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
бежал в Белую гвардию с оружием фонд 48 оп.13 д.1 Арх.обл.архив
Арест
15.04.1920
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Арестован 15 апреля 1920 г. Приговорен: Архангельской губЧК 29 июля 1920 г., обв.: за «антисоветскую деятельность». Приговор: к лишению свободы до конца гражданской войны. Реабилитирован 30 ноября 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Мария Андреевна

Смерть
1928
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close