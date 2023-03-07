Потяркин Никифор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1896
Сын: Потяркин Павел Никифорович
Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Потяркин Аристарх Никифорович
Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Потяркин Фёдор Никифорович
Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1904
Сын: Потяркин Яков Никифорович
Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна
Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Щербакова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Потяркина Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Потяркина Мария Андреевна
Военная служба
24.01.1919
бежал в Белую гвардию с оружием фонд 48 оп.13 д.1 Арх.обл.архив
Арест
15.04.1920
Арестован 15 апреля 1920 г. Приговорен: Архангельской губЧК 29 июля 1920 г., обв.: за «антисоветскую деятельность». Приговор: к лишению свободы до конца гражданской войны. Реабилитирован 30 ноября 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928