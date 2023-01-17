Потяркин Яков Никифорович
Место рождения
Дата рождения05.11.1904
Дата смерти17.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1904
Рождение ребёнка
1933
Сын: Потяркин Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна
Работа или профессия
27.04.1934
1 мая сдает экзамен на шофёра гараж лесобиржи им.Молотова газета "Правда Севера" №097 от 27.04.1934
Рождение ребёнка
05.08.1935
Сын: Потяркин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Гонак Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна
Военная служба
1943
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
сайт Память народа Место службы: 33 зсп
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Потяркина Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайкова Анна Павловна
Смерть
17.08.1976