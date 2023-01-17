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Потяркин Яков Никифорович

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Место рождения

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.11.1904

Дата смерти

17.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1904

Отец: Потяркин Никифор Дмитриевич

Мать: Потяркина Мария Андреевна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Потяркин Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
27.04.1934
Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
1 мая сдает экзамен на шофёра гараж лесобиржи им.Молотова газета "Правда Севера" №097 от 27.04.1934
Рождение ребёнка
05.08.1935

Сын: Потяркин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Гонак Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Потяркин Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1943
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
сайт Память народа Место службы: 33 зсп
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Потяркина Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Зайкова Анна Павловна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайкова Анна Павловна

Смерть
17.08.1976
Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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