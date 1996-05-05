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Зайкова Анна Павловна

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Место рождения

Шуреньга, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.11.1906 ст.

Дата смерти

05.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуреньга, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Потяркин Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.08.1935

Сын: Потяркин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Гонак Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Потяркин Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Потяркина Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Яков Никифорович

Смерть
05.05.1996
Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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