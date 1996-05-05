Зайкова Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения25.11.1906 ст.
Дата смерти05.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Потяркин Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович
Рождение ребёнка
05.08.1935
Сын: Потяркин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Гонак Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Потяркина Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Потяркин Яков Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1996