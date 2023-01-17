Потяркина (Ситникова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Ситникова) Мария Андреевна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Потяркин Павел Никифорович

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Потяркин Аристарх Никифорович

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Потяркин Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1904

Сын: Потяркин Яков Никифорович

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Щербакова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Потяркина Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Никифор Дмитриевич

Смерть
1949
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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