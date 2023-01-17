Потяркина (Ситникова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Потяркин Павел Никифорович
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Потяркин Аристарх Никифорович
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Потяркин Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.11.1904
Сын: Потяркин Яков Никифорович
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич
Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Щербакова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Потяркина Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949