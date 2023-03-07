Потяркин Фёдор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Военная служба
1919
Мудьюг, Приморский муниципальный район, Архангельская область
ушел с отцом в Белую гвардию Ф 48 Оп.13 д.1 ГААО
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Светлана Фёдоровна
Мать ребёнка: Потяркина Капиталина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Потяркина Капиталина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Потяркин Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Потяркина Капиталина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область