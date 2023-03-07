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Потяркин Фёдор Никифорович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Потяркин Никифор Дмитриевич

Мать: Потяркина Мария Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1919
Мудьюг, Приморский муниципальный район, Архангельская область
ушел с отцом в Белую гвардию Ф 48 Оп.13 д.1 ГААО
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Светлана Фёдоровна

Мать ребёнка: Потяркина Капиталина Фёдоровна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Потяркина Капиталина Фёдоровна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Потяркин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Потяркина Капиталина Фёдоровна

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Капиталина Фёдоровна

Смерть
1941
Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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