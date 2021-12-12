Потяркин Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Потяркина (Лукина) Соломония (Соломида) Андреевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Потяркина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Потяркин Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Потяркина (Лукина) Соломония (Соломида) Андреевна
Смерть
1902