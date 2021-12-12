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Потяркин Дмитрий Петрович

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Потяркин Пётр Дмитриевич

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина (Лукина) Соломония (Соломида) Андреевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Потяркин Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Потяркина (Лукина) Соломония (Соломида) Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Потяркина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Потяркин Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Потяркина (Лукина) Соломония (Соломида) Андреевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1902
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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