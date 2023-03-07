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Хорошавин Яков .

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошавин Обший Новоразчистной

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Хорошавин Спиридон Яковлевич

Мать ребёнка: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Хорошавин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Хорошавина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавин Дионис Яковлевич

Мать ребёнка: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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