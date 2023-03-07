Хорошавин Яков .
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошавин Обший Новоразчистной
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Хорошавин Спиридон Яковлевич
Мать ребёнка: Хорошавина ?
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Хорошавин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Хорошавина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Дионис Яковлевич
Мать ребёнка: Хорошавина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно