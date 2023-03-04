Хорошавин Дионис Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорошавин Яков .
Мать: Хорошавина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1845
Сын: Хорошавин Николай Дионисович
Мать ребёнка: Хорошавина Устина Захарова
Рождение ребёнка
21.09.1851
Дочь: (Хорошавина) Фёкла Дионисовна
Мать ребёнка: Хорошавина Устина Захарова
Смерть
Неизвестно