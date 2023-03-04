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Хорошавин Дионис Яковлевич

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорошавин Яков .

Мать: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Устина Захарова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1845

Сын: Хорошавин Николай Дионисович

Мать ребёнка: Хорошавина Устина Захарова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.09.1851

Дочь: (Хорошавина) Фёкла Дионисовна

Мать ребёнка: Хорошавина Устина Захарова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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