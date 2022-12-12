Хорошавина (?) Устина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1845
Сын: Хорошавин Николай Дионисович
Отец ребёнка: Хорошавин Дионис Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1851
Дочь: Фёкла Дионисовна
Отец ребёнка: Хорошавин Дионис Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно